República Dominicana derrota a San Cristóbal y Nieves en clasificatorio sub-17

Santo Domingo, 5 feb (EFE).- República Dominicana inició con el pie derecho su recorrido por el Grupo E del Clasificatorio sub-17 de Concacaf 2026 al derrotar por goleada 5-0 a San Cristóbal y Nieves, en partido celebrado este jueves en el Arnos Vale Stadium de Kingstown, capital de esa isla.

Kamil Castillo abrió la cuenta a los 14’, le siguieron Luis Almonte (45’+2’), Justin Gómez (68’), Miguel Muñoz 90’+2’ y Alejandro López (90’+7’) con los tantos del triunfo que a su vez otorgan los primeros tres puntos a RD en este premundial.

El próximo partido de la Sedofútbol sub-17 se disputará el sábado 7 de febrero desde las 3:00 de la tarde (hora dominicana) ante San Vicente y las Granadinas, informó la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol).

El calendario de la Selección Dominicana cerrará el martes 10 de febrero ante Estados unidos desde las 2:00 de la tarde, lo que pudiera ser el partido por el boleto al mundial.

Cabe destacar que la selección que termine en el primer lugar del grupo se quedará con el boleto a la Copa Mundial sub-17 de la FIFA 2026.EFE

