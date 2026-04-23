República Dominicana elabora más de 196 millones de cigarros a mano al año

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Santo Domingo, 23 abr (EFE).- República Dominicana elabora más de 196 millones de cigarros a mano cada año, la mayoría de los cuales son exportados a 148 países, manteniéndose Estados Unidos como principal socio comercial, informaron este jueves fuentes oficiales.

El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, destacó que el país mantiene el «liderazgo mundial» en elaboración y exportación de cigarros prémium.

Afirmó que República Dominicana ocupa el segundo lugar global en este sector sólo superado por Nicaragua, de acuerdo a una nota de su oficina.

Resaltó que los cigarros prémium dominicanos son reconocidos mundialmente por su elaboración totalmente artesanal, calidad, sabor, añejamiento prolongado, variedad de capas, combustibilidad, textura elástica, aroma equilibrado y una composición armoniosa de aceites y nicotina.

Las exportaciones de tabaco y sus derivados en la República Dominicana ascendieron a 1.359 millones de dólares en 2025, dijo Intabaco a principios de año.

El organismo refirió que esto representó un incremento en las exportaciones de un 1,4 % con relación a 2024, cuando las exportaciones alcanzaron los 1.340 millones de dólares.

Hernández Guzmán destacó que recientemente participó en la Convención de la Asociación de Cigarros Prémium de los Estados Unidos ‘PCA 26: Back in the Big Easy’, en la ciudad de Nueva Orleans.

«Es la primera vez que el Instituto del Tabaco Dominicano participa como invitado en este importante evento internacional que es un espacio clave para el intercambio comercial, promoción, innovación y posicionamiento del tabaco dominicano ante 250 expositores internacionales y más de 5.000 visitantes”, expresó Hernández. EFE

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