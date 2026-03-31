República Dominicana mantiene en 5,25 % anual su tasa de interés

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Santo Domingo, 31 mar (EFE).- República Dominicana informó este martes que mantiene en 5,25 % su tasa de interés anual, al igual que la de expansión de liquidez (Repos a 1 día) en 5,75 %, y la de depósitos remunerados (Overnight) en 4,50 %.

Esta medida obedece, afirmó el Banco Central (emisor) en un comunicado, al escalamiento del conflicto bélico en Oriente Medio, el cual «ha producido un incremento de la incertidumbre global y ha generado aumentos significativos en el precio del petróleo y otras materias primas».

Asimismo, se ponderó la recuperación gradual de la actividad económica durante el primer trimestre y a que las expectativas de inflación permanecen ancladas a la meta.

El organismo reiteró que la inflación interanual se moderó a 4,67 % en febrero, permaneciendo dentro del rango meta de 4,0 % ± 1,0 %, conforme se han normalizado las condiciones de oferta de los alimentos, luego de los fenómenos climáticos de finales del año pasado.

La inflación subyacente se mantiene dentro del rango meta, al situarse en 4,76 % interanual en el mismo período.

Sin embargo, acotó el Banco Central dominicano, la evolución del conflicto bélico en Oriente Medio representa un choque de oferta negativo al incrementar los precios de materias primas importadas y de insumos estratégicos para la producción nacional, así como mayores costos de transporte marítimo de mercancías.

Ante esta situación, continuó el documento, el Gobierno anunció un plan para mitigar el impacto sobre la economía dominicana, por medio de subsidios parciales a los combustibles, otros productos y asistencia social a la población vulnerable; a la vez que mantendría la ejecución del gasto de capital.

En esta coyuntura, el sistema de pronósticos del Banco Central indicó que la inflación interanual continuaría afectada por choques de oferta en el corto plazo, considerando los efectos de los mayores precios del petróleo y sus derivados.

«Es importante destacar que las perspectivas están condicionadas por un elevado nivel de incertidumbre, presentando riesgos asociados a la duración y magnitud del conflicto en Oriente Medio», agregó la información.

El ente responsable de la política monetaria dominicana afirmó que, ante este cambiante panorama, se mantendrá «monitoreando» la evolución de las condiciones internacionales, con el objetivo de adoptar oportunamente las medidas necesarias que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación. EFE

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