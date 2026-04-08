República Dominicana registró una inflación interanual del 4,63 % en marzo

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Santo Domingo, 8 abr (EFE).- La inflación interanual en República Dominicana fue de un 4,63 % en marzo, frente al 4,67 % en febrero, manteniéndose dentro del rango establecido por las autoridades monetarias por 35 meses consecutivos, informó este miércoles el Banco Central (BCRD).

Asimismo, el banco emisor precisó que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en marzo en el 0,27 %.

Los grupos que más incidieron en el IPC fueron: transporte, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos, vivienda y salud, de acuerdo con un comunicado del BCRD.

En contraste, los grupos alimentos y bebidas no alcohólicas y comunicaciones registraron variaciones negativas, lo que contribuyó a que la inflación de marzo no fuese de mayor magnitud.

Respecto a la inflación subyacente mensual, el BCRD señaló que se ubicó en el 0,23 %, lo que ayudó a que la tasa interanual descendiera por segundo mes consecutivo hasta situarse en 4,58 %, permaneciendo de igual forma dentro del rango.

Este indicador, añadió el BCRD, permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y los servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.EFE

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