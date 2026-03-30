Repatrían a 60 migrantes a República Dominicana tras arribar a las costas de Puerto Rico

2 minutos

San Juan, 30 mar (EFE).- La Guardia Costera estadounidense informó este lunes de que repatrió a República Dominicana a 60 migrantes dominicanos y haitianos, tras interceptar el viernes una embarcación cerca de isla de Mona, una reserva natural situada al oeste de Puerto Rico.

«La rápida respuesta, la comunicación eficaz y la coordinación fluida entre el buque Thetis de la Guardia Costera, el personal del sector San Juan y nuestros socios de la CBP permitieron llevar a cabo una interceptación exitosa y salvar sesenta vidas», declaró en un comunicado el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del sector San Juan.

Los extranjeros repatriados fueron entregados a las autoridades de la Armada de República Dominicana, entre ellos 43 hombres y 11 mujeres que declararon tener nacionalidad haitiana, y otros cinco hombres y una mujer que afirmaron ser dominicanos.

La interceptación tuvo lugar el viernes por la tarde después de que la tripulación de una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, durante una patrulla de rutina, detectara una embarcación improvisada a unas 50 millas náuticas (92,6 kilómetros) de Aguadilla, en el oeste de Puerto Rico.

Tras el avistamiento, los oficiales de guardia del sector San Juan desviaron el buque de la Guardia Costera Thetis y lanzaron un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen para responder a la situación.

Una vez en el lugar, el Thetis desplegó la lancha ‘Over the Horizon’ del buque, cuya tripulación tomó el control de la embarcación sospechosa.

Una vez a bordo de un buque de la Guardia Costera, los extranjeros fueron procesados para determinar su identidad y se les proporcionó comida, agua, refugio y atención médica básica.

«A quienes estén pensando en participar en un viaje de migración ilegal, ¡no se hagan a la mar! Estos viajes suelen realizarse en embarcaciones improvisadas, no aptas para la navegación y gravemente sobrecargadas, sin equipo de salvamento. Son muy inestables y podrían volcar sin previo aviso», advirtió Romano.

La Guardia Costera de Estados Unidos, junto con sus socios de la Operación ‘Vigilant Sentry’, mantiene una presencia constante con medios aéreos, terrestres y marítimos en el estrecho de Florida, el paso de Windward, el paso de Mona y el mar Caribe.

El Pasaje o Canal de la Mona, que separa Puerto Rico de República Dominicana, es una ruta migratoria muy utilizada por los dominicanos y haitianos que tratan de llegar a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU. EFE

ea/seo