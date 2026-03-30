Reportan desaparición de la creadora de contenido Carmiña Castro en noroeste de México

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Ciudad de México 30 mar, (EFE).- Autoridades mexicanas reportaron la desaparición en Sinaloa, noroeste del país, de la creadora de contenido Carmiña Castro, una joven de 29 años quien, de acuerdo con reportes locales, habría sido secuestrada por personas armadas.

La Fiscalía General del Estado emitió la noche del domingo una ficha de búsqueda para localizar a la joven y activó el protocolo Alba, que se aplica en casos de mujeres no localizadas.

Según la publicación, la última vez que se vio a la joven fue el domingo, en el domicilio ubicado en el Boulevard Rolando Arjona Amabilis, Culiacán, Sinaloa, y hasta la fecha, no se tienen más datos de su paradero.

«Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito», apuntó la Fiscalía.

De acuerdo con medios locales, testigos señalaron que un grupo de sujetos armados habrían privado de la libertad a la joven mientras se encontraba en su negocio, y estaba acompañada de su esposo y su hijo.

Castro Salazar es también conocida como ‘Rosa Dely’ y genera contenido en redes sociales gracias a su negocio de repostería, a través del cual ofrece productos personalizados para celebraciones especiales.

En sus redes sociales la joven ha difundido imágenes y videos del proceso de elaboración de sus creaciones, así como muestras de sus productos terminados.

Entre sus especialidades están los postres decorados, pasteles y dulces temáticos.

De acuerdo con la ficha oficial, la joven mide alrededor de 1.70 metros y presenta tatuajes distintivos en distintas partes del cuerpo, los cuales fueron incluidos como elementos clave para su identificación.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia en Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 existe una pugna entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’, que ha causado más de 1.800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). EFE

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