Reportan el secuestro de un buque petrolero frente a las costas de Somalia

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Un barco petrolero fue secuestrado el martes mientras navegaba frente a las costas de Somalia, informó este sábado la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Somalia, rodeada al norte por el golfo de Adén y al este por el océano Índico, es históricamente un foco de piratería.

Tras un pico en 2011, los actos de piratería disminuyeron considerablemente con el despliegue de buques de guerra internacionales (de la UE, India, entre otros), la creación de la PMPF (Fuerza de Policía Marítima de Puntlandia, un estado somalí) y la instalación de guardias armados a bordo de buques comerciales.

En los últimos meses varios incidentes reavivaron el temor a un resurgimiento de la piratería frente al Cuerno de África.

Según UKMTO, se reportó un «incidente» a unos 90 kilómetros al noreste de Mareyo, en el este de Somalia.

«Las autoridades militares informaron que personas no autorizadas tomaron el control del petrolero y lo dirigían 77 millas náuticas más al sur, hacia aguas territoriales somalíes», añadió la fuente, sin dar más detalles.

Consultadas, las autoridades somalíes no respondieron por el momento.

País enfrentado desde hace más de 15 años a una insurgencia liderada por los islamistas radicales Al Shabab, Somalia se ubica en la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, entre el mar Rojo y el golfo de Adén, una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el canal de Suez.

Este estrecho es aún más estratégico tras el cierre del de Ormuz, por donde antes del conflicto entre Estados Unidos e Irán transitaba 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundiales.

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