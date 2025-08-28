Reportan nueva especie de tortuga hallada en Colombia tras estar 60 años en un museo

The Swiss voice in the world since 1935

Bogotá, 28 ago (EFE).- Un fósil de tortuga hallado hace más de 60 años en el caribeño departamento de La Guajira y guardado desde entonces en el Museo de Historia Natural de Basilea (Suiza) fue identificado como una nueva especie gracias a una investigación conjunta de la Universidad del Rosario, la Universidad de Zúrich y el museo suizo.

El ejemplar había sido recolectado en la década de 1960 por el geólogo suizo Otto Renz durante una expedición en la que describió buena parte de las rocas y la geología de esa región colombiana.

El estudio determinó que se trata de la primera especie fósil de tortuga reportada en el norte de Suramérica para el Cretácico Inferior, hace unos 130 millones de años. Fue bautizada como ‘Craspedochelys renzi’, en honor a su arqueólogo.

«El hallazgo revela conexiones paleobiogeográficas entre Europa y América del Sur en términos de grupos de tortugas» y «demuestra que los museos no solo conservan objetos del pasado, sino que son fuentes vivas de conocimiento científico en constante evolución», afirmó el paleontólogo y profesor de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario, Edwin Cadena. EFE

