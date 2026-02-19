Repsol mejoró su beneficio en 2025 pese a un «contexto retador»

El grupo petrolero español Repsol anunció el jueves que su beneficio neto aumentó un 8,1% en 2025, a pesar de «un contexto retador», marcado especialmente por la volatilidad de los mercados y la caída de los precios del petróleo.

La compañía dirigida por Josu Jon Imaz, presente en más de 20 países, obtuvo el año pasado un resultado neto de 1.899 millones de euros (2.241 millones de dólares), frente a los 1.760 millones de euros de 2024, según sus resultados publicados ante el regulador bursátil español (CNMV).

El beneficio neto ajustado -indicador que mide de forma más específica el rendimiento de la empresa y que sirve de referencia a los inversores– retrocedió, sin embargo, un 15,1%, pasando de 3.030 millones de euros en 2024 a 2.568 millones de euros el año pasado.

«Los resultados se vieron influidos por un contexto retador, debido a la incertidumbre geopolítica y económica, la volatilidad en los mercados energéticos -provocando una caída del 14,5% en el precio del barril de Brent, hasta 69 dólares de media- y el impacto del apagón general ocurrido en España el pasado 28 de abril», explicó la compañía en un comunicado.

La actualidad de la empresa, con sede en Madrid, estuvo centrada en las últimas semanas, ya después del cierre del ejercicio de 2025, en su posición en Venezuela.

El grupo español posee allí el 50% del yacimiento de gas offshore Perla, uno de los mayores de América Latina, y participa en varios proyectos conjuntos con la empresa pública PDVSA.

Pero las operaciones del grupo español en este país estratégico para sus actividades, donde está implantado desde 1993, se vieron muy afectadas en 2025 por la revocación por parte de Washington de las licencias de explotación concedidas a las compañías petroleras extranjeras.

En los últimos días, sin embargo, Estados Unidos autorizó a Repsol, así como a otras cinco empresas del sector, a reanudar allí sus operaciones, más de un mes después de la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Repsol mencionó brevemente este anuncio en su comunicado del jueves, haciendo referencia a un «posible incremento de la producción en Venezuela», sin dar más detalles.

Venezuela mantiene una deuda de varios miles de millones de dólares con Repsol y con el grupo italiano Eni.

Repsol, que afirma contar con más de 25.000 empleados, produjo el año pasado una media de 548.000 barriles equivalentes de petróleo al día, según precisó en su nota.

El grupo español se encuentra a la espera de la finalización de la fusión de Neo Next con TotalEnergies para crear una nueva entidad ampliada (Neo Next+), de la que Repsol UK poseerá el 23,63% y que se convertirá en el mayor productor independiente de petróleo y gas del Reino Unido.

