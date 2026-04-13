Republicanos aplazan audiencia clave sobre Irán y evitan interrogar al Pentágono

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Washington, 13 abr (EFE).- Legisladores republicanos en el Congreso de Estados Unidos pospusieron una audiencia prevista para la próxima semana en la que altos mandos militares debían responder públicamente sobre la guerra en Irán, en medio de críticas por su renuencia a intensificar la supervisión de la operación.

El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes había convocado para el 21 de abril al almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, y al general Dagvin R. M. Anderson, responsable del Comando de África, para abordar el alcance y las implicaciones del despliegue militar en la región.

Sin embargo, la comparecencia fue reprogramada para finales de mayo, de acuerdo con medios locales.

La decisión de postergar el interrogatorio a dos de los altos mandos más importantes de las fuerzas armadas sucede en un contexto donde el Congreso estadounidense ha sido criticado por mantenerse en receso y acciones limitadas, mientras la guerra con Teherán se extiende ya por casi dos meses.

Este lunes, el senador demócrata Chris Coons criticó las negociaciones fallidas de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que: «su enfoque fue errático, marcado por amenazas extremas, retrocesos constantes y un resultado final debilitado».

Por su parte, el vicepresidente JD Vance, quien lideró las negociaciones, negó este lunes en una entrevista con Fox News que todo «haya ido mal» durante el fin de semana en Islamabad, y agregó que la continuidad de las conversaciones depende de Irán. EFE

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