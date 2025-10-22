Republicanos de Carolina del Norte aprueban un mapa electoral favorable a Trump

Washington, 22 oct (EFE).- La Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó este miércoles una nueva redistribución de distritos electorales que añade un escaño favorable al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias previstas para 2026.

Con 66 votos a favor y 48 en contra, los republicanos se apuntaron un escaño adicional en el estado de Carolina del Norte, en busca de dificultar la reelección del demócrata Don Davis.

El rediseño aprobado se centra en el primer distrito congresional, es el quinto mapa aprobado en el estado en cinco años y entrará en vigor de forma automática debido a que la ley no exige que sea aprobada por el gobernador.

La victoria republicana, que impulsa los objetivos electorales del presidente, Donald Trump, de cara a las elecciones intermedias de 2026, no es un caso exclusivo de Carolina del Norte, sino un esfuerzo a nivel nacional para redibujar las líneas políticas que ha sido replicado este año también en Texas, Utah y Misuri.

Luego de la aprobación en la Cámara de Carolina del Norte, el gobernador del estado, Josh Stein, dijo que si tuviera el poder «vetaría el nuevo mapa».

El demócrata acusó a los líderes republicanos de “abusar de su poder” y de temer perder las elecciones intermedias. “No se atreven a decirle que no al presidente”, afirmó.

Trump ha presionado públicamente a los republicanos para que impulsen el rediseño de los mapas electorales, y con las aprobaciones logradas hasta ahora, su partido podría ganar hasta cinco escaños adicionales en Texas y uno más en cada uno de los otros estados. EFE

