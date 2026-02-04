Rescatan en Rusia a casi medio centenar de pescadores en témpano a la deriva en Sajalín

1 minuto

Moscú, 4 feb (EFE).- Los servicios de emergencias rusos rescataron este miércoles a casi medio centenar de pescadores que quedaron varados en un témpano a la deriva en el mar de Ojotsk, según informó hoy el Ministerio de Emergencias de Rusia.

«El témpano se separó de la costa en las cercanías de la localidad Starodúbski. 43 personas fueron trasladadas a tierra firme. La operación continúa», indicó la dependencia, citada por la agencia rusa TASS.

El canal de Telegram ‘Pesca Sajalín y Lejano Oriente’ publicó varios vídeos de la operación de rescate, en los que se ve cómo los pescadores abordan una lancha de goma con motor para ser trasladados a tierra firme.

Según las autoridades, tras la ruptura del hielo se formó una grieta de seis metros de ancho a unos 800 metros de la costa, atrapando a un grupo de pescadores.

El Ministerio de Emergencias no aclaró cuántos pescadores quedaron a la deriva en total.

De momento, no hay víctimas, según Emergencias.

Se trata de incidentes bastante frecuentes, a fines de febrero del año pasado los rescatistas rusos evacuaron a casi 400 pescadores varados en un témpano.

Los aficionados a la pesca sobre hielo, uno de los deportes de invierno más populares en Rusia, se encontraban en un enorme témpano que se desprendió de la costa.

Según la Asociación Nacional de Pesca, unos 15 millones de rusos son aficionados a esa práctica y la mayoría prefiere la época invernal, porque los aparejos son más sencillos y baratos, hay más tranquilidad y menos intrusos. EFE

mos/rml