Retiran 128 toneladas de crudo del Golfo de México tras un derrame

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El gobierno de México informó este miércoles que ha retirado 128 toneladas de residuos de crudo en costas del Golfo de México, luego de un derrame de hidrocarburo registrado desde inicios de marzo.

La administración de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum investiga el origen del derrame, cuyos daños se extienden a lo largo de 165 kilómetros de litoral entre los estados de Veracruz (este) y Tabasco (sureste), según estimaciones oficiales.

Organizaciones ambientalistas agrupadas en la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México calificaron la fuga como un «desastre ambiental».

La red difundió un reporte que fijó en 630 kilómetros la extensión del daño y publicó un mapa en el que identificó sitios con presencia de crudo.

Sin mencionar por su nombre a los colectivos, el gobierno mexicano aseguró en un comunicado que «la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG es claramente falsa (…) y no corresponde con imágenes satelitales».

El martes, la Marina reportó la recolección de 30 toneladas de carburante, pero el grupo interinstitucional creado por Sheinbaum para atender el derrame actualizó la cifra de «residuos impregnados de crudo» retirados.

Las autoridades añadieron que «se mantiene una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo» con apoyo de buques y drones.

Sheinbaum ha descartado la responsabilidad de Pemex en el derrame y ha señalado que la fuga habría sido provocada por una empresa privada.

La organización Greenpeace reportó en octubre pasado que, entre 2008 y 2024, Pemex estuvo vinculada con 1.146 casos de contaminación por hidrocarburos.

La semana pasada cinco personas murieron en un incendio en una refinería de la petrolera estatal, que registra varios accidentes en los últimos años en sus instalaciones.

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