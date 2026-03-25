Retiran 30 toneladas de carburante derramado en el Golfo de México

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Autoridades mexicanas y pobladores han retirado más de 30 toneladas de «material contaminante» en playas del estado de Veracruz (este) tras un derrame de hidrocarburos reportado desde inicios de marzo, informó este martes la Secretaría de Marina.

El origen de este derrame aún no ha sido esclarecido, pero organizaciones ambientalistas aseguran que ha afectado 630 kilómetros de litoral.

Según la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, que agrupa a varias asociaciones civiles, la fuga constituye «un desastre ambiental».

La extensión de la zona afectada equivale a la del corredor arrecifal del Golfo de México.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum habló el lunes de «manchas de aceite», organizaciones civiles aseguran que se trata de petróleo.

Entre el 20 y el 23 de marzo se recolectaron 31,3 toneladas de «material contaminante», informó la Marina en un comunicado.

Además, en costas del centro del estado de Veracruz fueron recolectadas 330 kilogramos.

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México señaló en un informe que la «emergencia ambiental resulta especialmente alarmante», debido a que ocurre a pocas semanas del inicio de la temporada de anidación de cinco especies de tortugas marinas en la región.

Sheinbaum creó un grupo interinstitucional para indagar sobre el derrame, aunque apuntó este martes a una empresa privada.

La víspera, Sheinbaum descartó que la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) fuera responsable de la fuga.

La organización Greenpeace reportó en octubre pasado que entre 2008 y 2024 Pemex ha estado vinculada con 1.146 casos de contaminación por hidrocarburos.

La semana pasada cinco personas murieron en un incendio en una refinería de la petrolera estatal, que registra varios accidentes en los últimos años en sus instalaciones.

ai/vel