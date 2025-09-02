Richard Knighton asume el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa británica

Londres, 02 sep (EFE).- Richard Knighton, hasta ahora mariscal jefe del Aire en la Real Fuerza Armada británica (RAF), asumió este martes el puesto de Jefe del Estado Mayor de la Defensa, considerado el cargo de mayor rango militar en el Reino Unido.

El nombramiento de Knighton, que sucederá al almirante Tony Radakin tras completar su mandato de cuatro años, se anunció de manera oficial el pasado mes de junio, pero no se ha hecho efectivo hasta este martes, informó el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.

«Es un honor asumir hoy mi cargo como Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Trabajaré incansablemente para combatir las amenazas que enfrenta el Reino Unido, a la vez que cumplo con el papel fundamental que desempeñan las Fuerzas Armadas en la protección de nuestro personal, nuestros aliados y nuestras operaciones en todo el mundo», dijo Knighton en la nota.

Como Jefe del Estado Mayor de la Defensa (CDS, por sus siglas en inglés), Knighton desempeñará el cargo de jefe profesional de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, comandante estratégico militar y será el principal asesor militar del primer ministro del país, Keir Starmer y del ministro británico de Defensa, John Healey.

El responsable británico de Defensa destacó asimismo la distinguida trayectoria de Knighton en la RAF y su liderazgo en un periodo «de intensa demanda», con operaciones de la OTAN, despliegues en Oriente Medio y actividad en todo el mundo.

«Juntos pondremos a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas en el centro de nuestros planes de Defensa», agregó Healey en la nota.

Entre los retos del anterior CDS se incluyeron el de «tener un papel fundamental en la respuesta a la invasión rusa de Ucrania, conseguir el apoyo de la OTAN, desempeñar un rol clave en la Revisión de Defensa Estratégica de este año y liderar a los militares en la respuesta ceremonial a la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II», detalló el Ministerio.

La llegada de Knighton al cargo se produce en el mismo año en el que Starmer anunció un aumento del gasto de defensa al 2,5 % del PIB británico a partir de abril de 2027, con la ambición de alcanzar el 3 % en la próxima legislatura. EFE

