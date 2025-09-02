The Swiss voice in the world since 1935

Richard Knighton asume el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa británica

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 02 sep (EFE).- Richard Knighton, hasta ahora mariscal jefe del Aire en la Real Fuerza Armada británica (RAF), asumió este martes el puesto de Jefe del Estado Mayor de la Defensa, considerado el cargo de mayor rango militar en el Reino Unido.

El nombramiento de Knighton, que sucederá al almirante Tony Radakin tras completar su mandato de cuatro años, se anunció de manera oficial el pasado mes de junio, pero no se ha hecho efectivo hasta este martes, informó el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.

«Es un honor asumir hoy mi cargo como Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Trabajaré incansablemente para combatir las amenazas que enfrenta el Reino Unido, a la vez que cumplo con el papel fundamental que desempeñan las Fuerzas Armadas en la protección de nuestro personal, nuestros aliados y nuestras operaciones en todo el mundo», dijo Knighton en la nota.

Como Jefe del Estado Mayor de la Defensa (CDS, por sus siglas en inglés), Knighton desempeñará el cargo de jefe profesional de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, comandante estratégico militar y será el principal asesor militar del primer ministro del país, Keir Starmer y del ministro británico de Defensa, John Healey.

El responsable británico de Defensa destacó asimismo la distinguida trayectoria de Knighton en la RAF y su liderazgo en un periodo «de intensa demanda», con operaciones de la OTAN, despliegues en Oriente Medio y actividad en todo el mundo.

«Juntos pondremos a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas en el centro de nuestros planes de Defensa», agregó Healey en la nota.

Entre los retos del anterior CDS se incluyeron el de «tener un papel fundamental en la respuesta a la invasión rusa de Ucrania, conseguir el apoyo de la OTAN, desempeñar un rol clave en la Revisión de Defensa Estratégica de este año y liderar a los militares en la respuesta ceremonial a la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II», detalló el Ministerio.

La llegada de Knighton al cargo se produce en el mismo año en el que Starmer anunció un aumento del gasto de defensa al 2,5 % del PIB británico a partir de abril de 2027, con la ambición de alcanzar el 3 % en la próxima legislatura. EFE

rb/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR