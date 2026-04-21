Roban fármacos contra diabetes y obesidad camino a ciudad paraguaya límitrofe con Brasil

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Asunción, 21 abr (EFE).- Un grupo armado robó este martes un lote de 3.600 cajas de medicamentos contra la diabetes y la obesidad que estaban destinados a la localidad paraguaya de Ciudad del Este (este), fronteriza con la brasileña Foz de Iguazú, informaron fuentes policiales y medios locales.

El jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, comisario Hugo Grance, dijo a la radio ABC Cardinal que el hecho se produjo cuando unos 15 sujetos a bordo de cinco vehículos interceptaron en el departamento de Cordillera -a unos 60 kilómetros de la capital del país, Asunción- un camión que transportaba conservadoras con ampollas de tirzepatida, un fármaco usado contra la diabetes tipo 2 y el sobrepeso.

«Es un hecho de gran magnitud para nosotros, por la logística que utilizaron», admitió Grance, quien señaló que en el mercado informal, donde la demanda es alta, cada caja de ese medicamento se vende entre los 450.000 y los 600.000 guaraníes (entre 70 y 95 dólares), lo que reportaría a los delincuentes ganancias de hasta 342.000 dólares.

En su sitio en internet, el rotativo ABC Color reportó, citando a fuentes del laboratorio Indufar CISA, productor de los fármacos, que los delincuentes cargaron con unas 3.600 cajas de tirzepatida que estaban distribuidas en tres conservadoras, que la empresa valoró en unos 280.000 dólares estadounidenses.

La gerente de ventas de la firma, Rosana Mendoza, dijo al medio que «toda la infraestructura criminal que tuvieron no justifica el cargamento».

En enero pasado, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) alertó sobre el robo en farmacias del país de medicamentos inyectables contra la obesidad y la diabetes, que se presume luego son comercializados de manera «ilegal» en las fronteras con Brasil y Argentina.EFE

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