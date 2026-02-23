Robbie Williams se presentará por primera vez en Colombia durante la gira global ‘Britpop’

2 minutos

Bogotá, 23 feb (EFE).- El cantante británico Robbie Williams actuará por primera vez en Colombia con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 20 de septiembre, durante la gira mundial de presentación de su más reciente álbum ‘Britpop’, informó este lunes el equipo del artista.

El cantante debutará en Colombia con un espectáculo que recorrerá cada uno de los temas de su decimotercer álbum, en el que destacan canciones como ‘Rocket’, ‘Spies’ o ‘Human’, señala su equipo en un comunicado.

Además de Bogotá, el tour de Robbie Williams por América Latina tendrá paradas en Perú y Chile en septiembre y en Argentina, México y Brasil en octubre.

‘Britpop’ cuenta con la colaboración de artistas como Chris Martin, vocalista de Coldplay; Gaz Coombes, de Supergrass; Tony Iommi, de Black Sabbath; el dúo mexicano Jesse & Joy, y el cantautor Gary Barlow, sin que de momento se confirme su presencia en la gira.

El verano pasado el cantante estrenó esta nueva etapa musical con una gira de estadios que reunió a más de 250.000 personas en Reino Unido, y acumuló alrededor de 1,2 millones de asistentes en el conjunto de fechas realizadas en Europa.

El disco consiguió ser número uno en el Reino Unido, «rompiendo el récord histórico del artista con más discos» en ese puesto en el país británico, según destacó la información.

La propuesta sonora de Williams revive la energía de los años 90 y combina clásicos globales con su repertorio con temas como ‘Let Me Entertain You’, ‘Rock DJ’, ‘Strong’, ‘She’s The One’, ‘Feel’ y ‘Angels’. EFE

mcg/enb/eav