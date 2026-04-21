Roberto Sánchez retoma campaña en Perú mientras espera confirmar su paso a segunda vuelta

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Lima, 21 abr (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), retomó este martes su campaña electoral a la espera de confirmar su pase a la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori, ya que con el 93,8 % del conteo, es segundo con 12 % de los votos válidos, seguido muy de cerca por el ultraderechista Rafael López Aliaga con un 11,9 %.

Sánchez visitó en la mañana del martes el mercado Ciudad de Dios, ubicado en el populoso distrito limeño de San Juan de Miraflores, en el sur de la capital peruana, donde conversó con comerciantes y ciudadanos.

Portando el sombrero campesino de la provincia andina de Chota que le prestó el expresidente Castillo y que ha utilizado toda la campaña, el candidato del partido Juntos por el Perú desayunó una tradicional patasca (sopa tradicional de los Andes peruanos) y caldo de gallina en un puesto del mercado junto a simpatizantes.

«Además de compartir un desayuno con nuestra gente, recibí el cálido saludo de un pueblo trabajador que no se rinde. Entre puestos, miradas sinceras y manos que día a día sacan adelante a sus familias, este es un mercado pujante, que camina junto al pueblo y que representa el coraje de nuestro Perú», afirmó el candidato en sus redes sociales.

Agregó que en las inmediaciones del mercado no hay discursos vacíos, hay esfuerzo, dignidad y esperanza, «seguimos avanzando juntos, porque cuando el pueblo se levanta, nada lo detiene».

La salida del aspirante presidencial del mercado fue accidentada pues simpatizantes de partidos políticos rivales discutieron con los que apoyan a Sánchez y el político de 57 años tuvo que ser fuertemente resguardado por la policía hasta ingresar a su vehículo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, máximo ente electoral del país, prevé tener el próximo 15 de mayo los resultados completos de las elecciones presidenciales realizadas el 12 y 13 de abril, al estimar que para esa fecha habrá concluido la revisión de las miles de actas impugnadas, algunas de las cuales están pasando a un recuento de votos, según confirmó este lunes un portavoz.

Así, los electores peruanos deberán afrontar una larga espera para conocer al rival de la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.EFE

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