Robles pide unión para apoyar a Ucrania tras la «terrible matanza» en Kiev

2 minutos

Copenhague, 29 ago (EFE).- La ministra de Defensa española, Margarita Robles, pidió este viernes en Copenhague «unión» en el seno de la Unión Europea (UE) y «apoyo» a Ucrania tras los últimos ataques rusos a Kiev, que calificó de «terrible matanza».

«Vamos a mostrar el apoyo y la solidaridad con Ucrania después de la terrible matanza de ayer en Kiev. Es uno de los puntos importantes de la reunión, el apoyo, y creemos que la posición de la Unión Europea debe ser absolutamente firme», dijo a EFE a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa en la capital danesa.

Robles instó a «pasar de las simples declaraciones de condena» y señaló que «vamos a estar todos muy unidos apoyando a Ucrania».

Según informó este viernes la administración militar de Kiev, el número de muertos por los ataques rusos en la noche del 27 y del 28, que provocaron daños materiales en la delegación de la UE, asciende ya a 23.

El Kremlin ha negado haber atacado infraestructuras civiles y asegurado que el objetivo eran aeródromos ucranianos e instalaciones de la industria militar, culpando a la defensa aérea de Kiev.

Varios países europeos han insistido en la necesidad de aumentar el respaldo a la industria militar ucraniana y pedido destinar más fondos para ello.

«En este momento, la decisión es el apoyo total, que no hemos dejado en ningún momento. Desde el punto de vista industrial, en lo que se refiere a España, estamos apoyando también, hay empresas españolas que están apoyando a Ucrania. La prioridad en todos los ámbitos es que ese apoyo sea y se vea», dijo Robles al respecto.

La reunión de ministros de Defensa, en la que no se pueden tomar decisiones formales, arranca con una sesión de trabajo sobre «cómo aumentar el apoyo militar de la UE a Ucrania y los esfuerzos para reforzar la cooperación e integración industrial entre la UE y Ucrania», informó la presidencia rotatoria danesa del Consejo de Europa.

La segunda de las sesiones tendrá como asunto central la implementación del libro blanco sobre la defensa europea, «en particular la identificación de proyectos sobre capacidades concretas».

La reunión informal de ministros de Defensa discutirá también cómo apoyar y adaptar las misiones militares de la UE y sus operaciones «en un contexto geopolítico cambiante». EFE

