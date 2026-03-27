Robles vista a los 400 marinos españoles referentes en la seguridad marítima de la OTAN

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Dublín, 27 mar (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes a los casi 400 marinos españoles que desde la fragata ‘Almirante Juan de Borbón» y el buque de aprovisionamiento ‘Patiño’ participan en la Agrupación Naval Permanente de Escoltas número 1 de la OTAN (SNMG-1), referentes para la seguridad marítima en el mar del Norte, el Ártico o el Báltico.

Robles ha viajado hasta el muelle 47 del puerto de la capital irlandesa para visitar a los militares de la Armada que desde el 8 de enero unos y desde febrero otros, participan en esta misión de ejercicios de la Alianza Atlántica que permiten a los buques de los países que intervienen coordinarse, demostrar sus capacidades y operar, si fuera necesario, con la mayor eficacia.

Tras mantener en el ‘Almirante Juan de Borbón’ una reunión con los responsables de ambas embarcaciones, la ministra ha firmado en sendos libros para después presidir una foto de familia con todos los marinos.

Ya en el ‘Patiño’ se ha dirigido a los militares y les ha expresado su orgullo por poder subir a un barco que participa en una misión internacional tan importante y ver que en él «ondea» la bandera española.

«Hacéis grandes a nuestro país lejos de vuestras casas, en un contexto internacional como la guerra de Ucrania o el conflicto en Oriente Medio y con barcos defendiendo siempre la paz», les ha dicho.

Ha recordado que cuando hay una reunión de la OTAN o una misión, una de las armadas «que más se vuelca» es la española. De hecho es la que contribuye a la SNMG-1 de forma mas estable y confiable, ya que participa cada año contribuyendo «a un mundo mejor».

Robles ha subrayado el papel de los marinos españoles para ayudar a la paz en el mundo.

Liderada por el contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo

España lidera esta agrupación Naval desde el pasado 15 de enero, al mando del contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo, que se hizo cargo en De Helder (Países Bajos).

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ cuenta con una dotación y personal embarcado de 216 personas, que incluye un equipo operativo de seguridad, un helicóptero SH-60B y siete integrantes del Estado Mayor internacional.

Mientras, el buque de aprovisionamiento para el combate ‘Patiño’ tiene embarcadas a 171 personas, también con un equipo de seguridad y un helicóptero H-135.

Entre los ejercicios en los que ha participado, destacan tres en Noruega y el Círculo Polar Ártico.

Las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN son fuerzas multinacionales de carácter permanente, compuestas por unidades navales de países aliados que operan bajo el Mando Marítimo Aliado de la OTAN, ubicado en Northwood, Reino Unido.

Estos buques están permanentemente a disposición de la OTAN para realizar diferentes tareas, desde ejercicios hasta misiones operativas.

También contribuyen a visibilizar la presencia de la Alianza, demostrar su solidaridad, realizar visitas diplomáticas regulares a diferentes países, apoyar el compromiso con los socios, y proporcionar una gran variedad de capacidades militares marítimas a las misiones en curso.

Encuentro con la ministra irlandesa

Después de la visita a las embarcaciones españolas, Robles se ha trasladado al Ministerio de Defensa irlandés para mantener un encuentro con su homóloga, Helen McEntee.

Una reunión en la que han repasado asuntos como la situación internacional por la guerra de Ucrania o la de Irán. EFE

so/rod

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