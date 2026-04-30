Roccibella, de venezolana que vendía comida callejera a líder de marca de belleza en EEUU

4 minutos

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 30 abr (EFE).- La venezolana Roccibella asegura que aún es posible perseguir «los sueños» en Estados Unidos (EE.UU.), donde ella en 2015 vendía comida «sin papeles» en las calles de Houston y ahora, gracias a ser ‘influencer’, encabeza su propia empresa de cuidado de la piel coreano adaptado a la piel latina.

«Los sueños los tenemos todos alrededor de todo el mundo. Los sueños no son fáciles, pero tampoco son imposibles, hay que trabajarlos. Siento que ahorita en redes sociales hay muchísimas oportunidades, ya sea crear una comunidad bastante pequeña a través de vistas», declara en una entrevista con EFE en Miami.

El caso de la venezolana, cuyo nombre real es Roccibel Volpicella, refleja el creciente poder de los emprendedores hispanos en Estados Unidos, donde los negocios de propietarios latinos subieron un 44 % entre 2018 y 2023 hasta superar los 465.000, según un reporte de la Universidad de Stanford.

Estas empresas latinas fueron casi el 8 % de los empleadores privados en EU.UU. en 2022, al generar más de 3,5 millones de trabajos y 653.000 millones de dólares en ingresos, una subida anual del 14,1 % y del 18,9 %, respectivamente, de acuerdo con un estudio del Instituto Brookings.

Roccibella, originaria de Ciudad Ojeda, en el estado Zulia, comenzó a buscar ingresos en 2015 en Houston (Texas), donde no hablaba inglés, no tenía licencia de conducir e intentaba entender cómo funcionaba Estados Unidos, mientras ponía a hervir una olla y le sacaba fotos a sus platos para venderlos a domicilio.

«Llegué vendiendo comida en una bicicleta. Al segundo día de yo haber llegado acá, mi novio, que actualmente es mi esposo, se rompe la rótula, los meniscos, entra en cirugía, empieza un proceso de rehabilitación y yo, sin hablar inglés, sin saber el idioma y sin tener papeles, empecé a vender comida en las calles», relata.

De inmigrante a ‘influencer’ de belleza

Su pareja le animó a iniciar un canal de YouTube para llegar a más clientes, por lo que ella abrió su cuenta y subió un tutorial sobre contorno facial, grabado con un teléfono de baja capacidad, en el mismo garaje donde cocinaba, y con luz natural como única producción.

«Luego del año y medio es donde llega mi primer cheque de YouTube y fue por 150 dólares y ahí es donde me di cuenta de que existía una oportunidad, no solamente de monetizar con reproducciones, sino también hacer colaboraciones con marcas», narra.

Fue entonces que encontró un nicho, el de mujeres latinas en Estados Unidos que buscan consejos de estética y cuidado ante lo costoso de los salones de belleza y cosméticos en el país norteamericano.

Ahora, con más de 24 millones de seguidores combinados en sus cuentas de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, también motiva a otras latinoamericanas a emprender desde sus redes sociales.

Cuidado coreano para pieles latinas

Ante las visualizaciones de sus tutoriales de belleza, Roccibella fundó Zenttu, empresa que vinculó a tres laboratorios y 21 compañías especializadas en cuidado de la piel coreano para desarrollar productos con dicha calidad, pero adecuados para la tez latinoamericana.

Eso implica, detalla, que se adapten al clima y a los tipos de maquillaje que usan las latinas, que suelen ser contra agua, mientras que los coreano «son mucho más ligeros».

«Allá en Corea las personas se cuidan la piel desde muy chiquititas, mientras que acá nosotros no tenemos esa cultura, empezamos a cuidarnos cuando ya el problema está encima», expresa la emprendedora, quien percibe que el cuidado de la piel ha derribado estigmas, por lo que cada vez más jóvenes y hombres lo practican. EFE

ppc/ims/ajs

(foto)(video)