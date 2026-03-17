Rodríguez Zapatero regresa a Venezuela para apoyar en el proceso de amnistía

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Caracas, 17 mar (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra este martes nuevamente en Venezuela, tras su visita el pasado mes, para apoyar en el proceso de amnistía a presos políticos, dijeron a EFE fuentes del Parlamento venezolano.

Se prevé que Rodríguez Zapatero participe en una reunión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, en Caracas, sobre la amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo y que ha permitido la concesión de libertad plena a más de 7.700 personas, de acuerdo con cifras oficiales. EFE

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