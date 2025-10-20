Rodrigo Paz gana en el voto de los bolivianos en el exterior, según el cómputo oficial

La Paz, 20 oct (EFE).- El senador Rodrigo Paz se impuso al exmandatario Jorge Tuto Quiroga en el exterior con el 58,76 % frente a un 41,24 % de los votos, según el cómputo oficial para los 22 países donde hubo centros de votación para la segunda vuelta presidencial del domingo, informó este lunes el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.

El presidente en funciones del órgano electoral, Óscar Hassenteufel, informó que se han computado 1.227 actas que representan el 100 % de las distribuidas en 22 países y que los votos válidos suman 151.585, el 94,91 %.

Según el resultado final, el centrista Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo a su favor 89.076 votos, mientras que el derechista Quiroga, de la alianza Libre, logró 62.509 votos.

Asimismo, hubo 1.401 votos blancos y 6.730 anulados, según el cómputo final en el exterior.

El voto en el exterior es el primer resultado consolidado que se obtuvo antes de las 24 horas de haberse cumplido el proceso electoral de la inédita segunda vuelta realizada en la víspera.

«Estamos confiados en que este cómputo pueda concluirse hasta el miércoles o máximo el jueves por la mañana. Toda la información a través del Sirepre (Sistema de Resultados Preliminares) debidamente confirmada y revisada llegó al 98 %», afirmó Hassenteufel.

El presidente subrayó que, de acuerdo con el calendario electoral, el paso siguiente es la entrega de credenciales para los nuevos parlamentarios que se prevé que sea el 5 de noviembre, «en función del avance del cómputo».

«Es probable que podamos adelantar esa fecha al 31 de octubre o 1 de noviembre, porque no afecta el calendario en el fondo y eso permitirá que las bancadas (de cada partido) puedan tener reuniones preliminares» antes de la posesión del nuevo presidente, el 8 de noviembre, agregó el vocal.

Paz ganó al imponerse a Quiroga con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según la información preliminar del Sirepre.

Hassenteufel reiteró esta jornada que el proceso electoral del domingo se llevó a cabo «con toda la seguridad y transparencia que prevé la norma electoral», ante algunas denuncias de un supuesto fraude por seguidores de Quiroga. EFE

