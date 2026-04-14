Roma acogerá en mayo la 19º edición del Festival de Cine Español y Latinoamericano

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Roma, 14 abr (EFE).- Roma celebrará del 6 al 10 de mayo la 19º edición de «La Nueva Ola – Festival de Cine Español y Latinoamericano», según informó este martes la Embajada de España en Italia en un comunicado.

El certamen, definido por sus directores como una «cita de referencia» para el cine iberoamericano en el país, tendrá su sede central en el Cinema Barberini de la capital italiana.

La inauguración correrá a cargo de la cinta ‘Sorda’ (2026), ópera prima de la directora española Eva Libertad, calificada por la organización como la «revelación» del año tras su éxito en los Premios Goya.

Entre los títulos españoles destacados en la programación figuran ‘Maspalomas’ (2025) de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, y ‘La Casa’ (2024), de Álex Montoya.

En el apartado latinoamericano, participan la argentina ‘Las Corrientes’ (2025), de Milagros Mumenthaler; la chilena ‘Cuerpo celeste’ (2025), de Nayra Ilic; la boliviana ‘La hija cóndor’ (2025), de Álvaro Olmos Torrico, y la mexicana ‘La reserva’ (2024), de Pablo Pérez Lombardini.

También se presentará la coproducción italo-venezolana ‘Pasta negra’ (2025), de Jorge Thielen Armand, y el documental peruano ‘Runa simi’ (2025), de Augusto Zegarra.

Uno de los eventos centrales será el encuentro con el cineasta español Julio Medem para conmemorar el 25º aniversario de su película ‘Lucía y el sexo’ (2001).

Asimismo, el certamen rendirá homenaje a la trayectoria del argentino Pino Solanas y recordará la cinta de terror del director español Narciso Ibáñez Serrador ‘¿Quién puede matar a un niño?’ (1976), con motivo de su 50 aniversario.

La muestra cuenta con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a través de la Embajada y el Instituto Cervantes, y tiene previstas proyecciones en Génova (norte), Nápoles y Messina (sur) durante los próximos meses. EFE

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