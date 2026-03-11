Romeo Santos y Prince Royce llevarán su gira conjunta de bachata a México en 2026

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- Los cantantes dominicanos Romeo Santos y Prince Royce anunciaron que llevarán a varios países de Latinoamérica en 2026 su primera gira conjunta, ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour’, que incluirá presentaciones en México.

La gira surge tras el lanzamiento de su álbum colaborativo ‘Better Late Than Never’, un proyecto con 13 canciones inéditas que fusiona la bachata tradicional con influencias contemporáneas como el pop, el R&B, el afrobeat y ritmos tropicales.

Tras anunciar inicialmente conciertos en Estados Unidos, los artistas confirmaron que el tour también recorrerá países de América Latina como Perú, Chile, Argentina y México, lo que generó una fuerte reacción entre sus seguidores en redes sociales.

El álbum conjunto marcó la primera colaboración formal entre ambos intérpretes después de años de especulación entre sus fanáticos y, según los propios artistas, fue un proyecto que trabajaron en secreto durante siete años.

De acuerdo con datos citados por los organizadores, el disco logró colocar nueve canciones simultáneamente en la lista ‘Hot Latin Songs’ de Billboard, un récord semanal para artistas tropicales. Entre ellas, destaca el tema “Dardos”, que debutó en el octavo lugar impulsado por más de 3 millones de reproducciones oficiales.

Romeo Santos es considerado una de las figuras clave en la evolución moderna de la bachata, primero como líder del grupo Aventura y después en su carrera en solitario, en la que ha combinado el género con influencias del pop, el hip hop y el R&B, además de colaborar con artistas internacionales como Usher, Drake y Nicki Minaj.

Por su parte, Prince Royce se consolidó desde su debut en 2010 como una de las voces más representativas de la bachata contemporánea, con éxitos como ‘Stand By Me’ y ‘Corazón Sin Cara’, que ayudaron a acercar el género a nuevas generaciones y al público angloparlante.

El álbum ‘Better Late Than Never’ debutó en el número uno de la lista ‘Billboard Top Tropical Albums’ y alcanzó el puesto 32 en el ‘Billboard 200’, convirtiéndose en la séptima entrada de ambos artistas en ese ranking que reúne todos los géneros musicales.

La promotora Ocesa informó que los boletos para los conciertos en México estarán disponibles en preventa el próximo 17 de marzo. EFE

