Rosalía, Super Mario o Jon Hamm, citas culturales del 30 de marzo al 5 de abril

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Redacción Internacional, 30 mar (EFE).- La vuelta a los escenarios de Rosalía tras su cancelación en Milán, la segunda temporada de ‘Vicios Ocultos’ con Jon Hamm, la nueva película de Super Mario y una exposición de Veronica Ryan en Londres, protagonizan las propuestas culturales del 29 de marzo al 5 de abril.

Rosalía desfila en Semana Santa por Madrid

La esperada vuelta de Rosalía tras cancelar su concierto de Milán llega esta semana. La cantante desembarca en Madrid con su nuevo proyecto ‘Lux’, el 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril -en plena Semana Santa- en el Movistar Arena.

Después viajará a Barcelona -con cuatro fechas más (13, 15, 17 y 18 de abril). La catalana vendió en unas horas todas las entradas de la gira de su nuevo trabajo, que combina música clásica, ritmos electrónicos e inspiración religiosa. Un tour que comenzó el 16 de marzo en Lyon (Francia).

Vuelve Super Mario, ahora en la gran pantalla

‘Super Mario Galaxy’, la nueva película del universo de videojuegos de Nintendo llega el 1 de abril a cines de todo el mundo. Mario y Luigi, los hermanos fontaneros, emprenden una nueva aventura junto a la princesa Peach y un nuevo compañero de aventuras: Yoshi.

La fiesta de cumpleaños de la princesa Peach es el detonante de una aventura galáctica que propulsa a los hermanos al espacio, donde deberán frustrar los malvados planes de Bowsy y salvar a Estela.

Jon Hamm vuelve a ‘Vicios Ocultos’

Andrew Cooper (Jon Hamm) vuelve con una segunda temporada de ‘Vicios ocultos’ en Apple TV+ el 3 de abril. En los nuevos capítulos, un nuevo vecino amenaza con revelar sus secretos y poner en peligro a su familia.

El actor James Marsden se une al reparto de la nueva temporada, que contará de nuevo con Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall y Aimee Carrero entre otros. La serie, creada por Jonathan Tropper, tendrá 10 episodios con entrega semanal hasta el 5 de junio.

Múltiples conversaciones con Veronica Ryan

La ganadora del premio Turner, Veronica Ryan, presenta una de sus exposiciones más ambiciosas en la galería Whitechapel de Londres. Bajo el título ‘Multiple Conversations’ (del 2 de abril al 14 de junio), la muestra reúne más de un centenar de obras creadas a lo largo de cuatro décadas y permite adentrase en el universo íntimo de la artista.

El nombre de la muestra procede de la obra ‘Multiple Conversations’ que ocupa un lugar central en el recorrido y que es una instalación que se despliega sobre una larga estantería que recorre toda la galería, reuniendo pequeñas esculturas y ensamblajes del tamaño de la palma de la mano. EFE

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