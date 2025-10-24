Rubio, sobre posible anexión de Cisjordania: «Es una amenaza para el proceso de paz»

Jerusalén, 24 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la posible anexión de Cisjordania ocupada por Israel supondría ahora mismo «una amenaza para el proceso de paz», que se está llevando a cabo a través del acuerdo impulsado por ellos en la Franja de Gaza.

«Si algo así sucediera ahora mismo, muchos de los países involucrados en esto probablemente no querrán involucrarse más. Es una amenaza para el proceso de paz y todos lo saben, pero no voy a entrar en el meollo de la política israelí. Nos centramos en la paz y la seguridad», dijo desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de Gaza. EFE

