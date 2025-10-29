Rubio excluye a Cuba de la ayuda estadounidense por el huracán Melissa

2 minutos

Washington, 29 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, excluyó este miércoles a Cuba de la lista de países a los que Washington enviará ayuda para suavizar el impacto del huracán Melissa.

«Estados Unidos está en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa», escribió en un mensaje en X.

«Tenemos equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas junto con suministros vitales para salvar vidas. Nuestras oraciones están con los pueblos del Caribe», añadió.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, no incluyó a Cuba dentro del grupo de países, aunque la isla también ha resultado impactada por el ciclón.

Melissa es el huracán más devastador de la temporada en el Atlántico: Haití ha reportado al menos veinte muertos, la mitad de ellos niños, y diez desaparecidas y en Jamaica 500.000 personas se han quedado sin luz.

Cuba amaneció este miércoles con cerca de 3,5 millones de personas sin corriente, y cuantiosos daños por inundaciones y deslaves mientras el huracán Melissa, que actualmente se ha debilitado a la categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, se dirige por el este de la isla hacia Bahamas.

El huracán tocó tierra en el extremo oriental de Cuba y provocó vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora que han ido debilitándose con las horas.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, mantiene una fuerte postura antagonista contra el Gobierno de Cuba, y defiende sanciones, presiones y embargos en su contra. EFE

ecs/asb/eav