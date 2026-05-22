Rubio justifica movimientos de tropas en Europa y aliados celebran el refuerzo en Polonia

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, enfatizó este viernes que los movimientos de las tropas estadounidenses basadas en Europa no constituyen una medida «punitiva», mientras que los aliados elogiaron que Washington reculara en su decisión y anunciara finalmente el despliegue de miles de efectivos en Polonia.

«Estados Unidos sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir en lo que respecta al despliegue de nuestras fuerzas, lo que nos obliga constantemente a replantearnos dónde destinamos las tropas; no se trata de una medida punitiva, sino simplemente de un proceso continuo que ya existía anteriormente», dijo Rubio a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica.

El jefe de la diplomacia de EE. UU. se refirió al anuncio del presidente, Donald Trump, la noche anterior de que finalmente enviará 5.000 efectivos a Polonia, después de que previamente hubiera cancelado el despliegue previsto de 4.000 a ese país.

Trump también había dicho la semana pasada que retirará 5.000 soldados de las bases estadounidenses en Alemania, anuncio que llegó justo después de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, a EE. UU. por su gestión de las negociaciones con Irán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró el anuncio de Estados Unidos, pero dejó claro que «la trayectoria que seguimos es una Europa más fuerte y una OTAN más fuerte, asegurándonos de que, con el tiempo, paso a paso, dependamos menos de un único aliado, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos».

Según Rubio, la redistribución de tropas estadounidenses es «un proceso que seguirá adelante», y consideró que «de una forma muy positiva y productiva, y en colaboración con nuestros aliados, nos permitirá llegar a acuerdos».

«Al fin y al cabo, como cualquier alianza, tiene que ser beneficiosa para todas las partes implicadas, tiene que haber un entendimiento claro de cuáles son las expectativas y, por supuesto, intentaremos sentar las bases para ello», determinó.

Europa acepta los cambios, pero pide que sean «estructurados»

La anfitriona de la reunión, la ministra sueca Maria Malmer Stenergard, celebró la llegada de más tropas estadounidenses a Polonia pero resaltó, no obstante, que Europa necesita seguir invirtiendo en su propia defensa y sus propias capacidades, y consideró «natural» que Washington reduzca su presencia militar «un poco».

El titular noruego, Espen Barth Eide, confió en que el proceso «aporte mayor previsibilidad».

«Reconocemos que existe el deseo de reducir el número de efectivos; eso es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Lo importante es que esto se haga de manera estructurada, de modo que Europa pueda reforzar su presencia cuando Estados Unidos la reduzca», explicó.

La ministra letona, Baiba Braze, dijo que sabían que EE. UU. «estaba reconsiderando la postura, y por ahora no hay ningún cambio al respecto».

«Así que ya veremos, pero una vez más, desde el lado europeo, tenemos que estar preparados para contar con ambas fuerzas, con las capacidades, con la preparación, la rapidez, todo», agregó.

Su homólogo neerlandés, Tom Berendsen, resaltó que «lo importante es mantener un buen diálogo», y que el «objetivo principal es contar con un enfoque coordinado y un plan coordinado para el reparto de la carga, y creo que juntos somos capaces de lograrlo».

El ministro francés, Jean-Noël Barrot, consideró que la revisión por parte de Estados Unidos de su nivel de compromiso en el continente europeo, dentro de la Alianza, «no es una noticia reciente».

«Veo en ello una oportunidad para reforzar el papel de Europa dentro de la Alianza, para europeizarla, para desarrollar nuestras capacidades y nuestras visiones, para asumir nuestras responsabilidades: una Europa más fuerte en una Alianza más fuerte», resumió.

«Está bastante claro que, desde hace algún tiempo, nos estamos preparando dentro de la OTAN y, por supuesto, en Europa, para adaptarnos a la nueva estrategia estadounidense», coincidió la ministra rumana, Oana-Silvia Toiu.

Para el lituano Kestutis Budrys, a EE. UU. «le conviene mantener despliegues en Europa, ya que es la forma más eficaz de garantizar la disuasión, la forma más económica de mantener la paz en el continente y, además, le reporta beneficios militares». EFE

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