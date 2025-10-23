Rubio llega a Israel entre presiones de EEUU para que no anexione Cisjordania

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llegó este jueves a Israel para consolidar el alto el fuego en la Franja de Gaza, después de criticar cualquier proyecto de anexión de Cisjordania ocupada que, según él, «amenazaría» la tregua.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hace unos días que Israel perdería el apoyo clave de Washington si anexiona Cisjordania, un territorio palestino ocupado por el Estado hebreo desde 1967.

El mandatario republicano hizo esta advertencia por teléfono a la revista Time el 15 de octubre, cinco días después de la entrada en vigor de un alto el fuego impulsado por él mismo y que puso fin a dos años de guerra en Gaza.

La llegada de Rubio se produce al día siguiente de que el Parlamento israelí se pronunciara a favor de examinar dos proyectos de ley destinados a ampliar la soberanía israelí en Cisjordania.

La visita de Rubio a Israel sucede a la del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien también criticó los planes de anexión.

«La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexionada por Israel, y esa seguirá siendo nuestra política», subrayó al terminar su visita.

«Si se trataba de una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida y yo personalmente lo considero un insulto», insistió.

Antes de dejar Washington, Rubio consideró a su vez que un proyecto de este calado «amenazaría» el acuerdo de paz promovido por Trump. «No es algo que podamos apoyar por el momento», subrayó.

Los proyectos de anexión son respaldados por la extrema derecha israelí, del que depende la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Su oficina calificó el jueves el voto del Parlamento de «provocación deliberada de la oposición» y dijo que buscaba «sembrar la discordia durante la visita del vicepresidente JD Vance a Israel».

Varios países árabes y musulmanes, entre ellos Arabia Saudita, condenaron en un comunicado conjunto el examen por parte del Parlamento israelí de los proyectos de ley que buscan ampliar la soberanía israelí en Cisjordania.

– «Muy difícil» –

Altos funcionarios de Washington se suceden estos días en Israel para asegurar el frágil alto el fuego en la franja costera.

La tregua pareció tambalearse el domingo tras mortales enfrentamientos en Gaza y acusaciones mutuas de violaciones del pacto.

Tras reunirse con Netanyahu el miércoles, Vance reconoció que los próximos pasos del acuerdo, entre los que se incluyen el desarme del movimiento islamista Hamás y la reconstrucción de Gaza, iban a ser «muy difíciles».

«Tenemos ante nosotros una tarea muy, muy difícil, que es desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, mejorar la vida de la población de Gaza, pero también garantizar que Hamás deje de ser una amenaza para nuestros amigos en Israel», aseguró Vance.

La primera fase del acuerdo prevé, además del cese al fuego, la liberación de todos los rehenes -vivos y muertos- en manos de Hamás desde su ataque contra Israel.

También la retirada israelí de Gaza y la llegada de ayuda humanitaria para la población de Gaza.

El 13 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes vivos. También debía devolver en esa fecha 28 cadáveres de cautivos, pero hasta ahora solo entregó 15, alegando dificultades para encontrar los restos en el territorio devastado por la ofensiva israelí lanzada en represalia por el ataque del grupo islamista.

– Ayuda humanitaria insuficiente –

Israel devolvió a cambio 195 cuerpos de palestinos y sus fuerzas se replegaron en algunas zonas de Gaza, aunque siguen controlando aproximadamente la mitad del territorio palestino. Según la ONU, la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente.

Las fases posteriores del plan de Trump prevén también el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, entre otras cosas.

Vance descartó el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno y afirmó que está buscando países dispuestos a contribuir con este esfuerzo militar.

Hasta ahora, Hamás se ha negado a considerar su desarme y sus combatientes han retomado el control de zonas de Gaza, enfrentándose a grupos armados que acusa de «colaborar» con Israel.

Netanyahu quiere expulsar a Hamás de Gaza, donde el movimiento tomó el poder en 2007.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1.221 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por la AFP a partir de datos oficiales.

La ofensiva de represalia de Israel dejó hasta ahora 68.280 fallecidos en Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, que la ONU considera fiables.

