Rubio trata con Fidan el gasto en defensa de cara a cumbre de OTAN y la reapertua de Ormuz

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió este viernes con su homólogo turco, Hakan Fidan, con quien abordó el gasto en defensa de los aliados de cara a la próxima cumbre de líderes de la OTAN en Ankara y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según indicó Rubio en la red social X, en su encuentro con Fidan en los márgenes de la reunión de los ministros de Exteriores de la Alianza en Helsingborg insistió en la «continua necesidad estratégica de que todos los aliados cumplan sus compromisos de defensa y sobre los planes para la próxima cumbre de la OTAN en Turquía».

La reunión en Suecia sirvió de preparación de la próxima cumbre aliada en Ankara del 7 y 8 de julio, que sigue a la que tuvo lugar el año pasado en La Haya, en la que los aliados, por exigencia de EE.UU. acordaron elevar su gasto militar al 5 % de su PIB en diez años.

«La tarea que tenemos por delante es clara: convertir los compromisos de los aliados en resultados concretos, en un aumento de la inversión, de la producción industrial y en un apoyo continuado a Ucrania», indicó este viernes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre los principales asuntos que abordarán los líderes.

Rubio y Fidán también trataron la reapertura del estrecho de Ormuz y el trabajo encaminado a lograr una mayor estabilidad regional, según indicó el secretario de Estado de EE.UU.

En Helsingborg el jefe de la diplomacia estadounidense advirtió de que Washington estudia un «plan B» militar para reabrir el estrecho de Ormuz en caso de que Irán se niegue a levantar el bloqueo.

«Hay otros países que coinciden conmigo en que tenemos que empezar a pensar qué hacemos si dentro de unas semanas Irán decide que no le importa, que va a mantener el estrecho cerrado, que va a hundir cualquier barco que no le obedezca o no le pague. En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto», afirmó.

Rubio no concretó qué países han expresado ese interés ni qué forma tomaría una eventual operación: «No sé si sería necesariamente una misión de la OTAN, pero sí serían países de la OTAN los que podrían contribuir», dijo.

Una iniciativa franco-británica prevé el despliegue de cazaminas para limpiar el estrecho una vez que cesen las hostilidades, pero, según Rubio, ese mecanismo no contempla el escenario de que Irán se niegue a cooperar. EFE

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