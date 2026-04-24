Rueda refuerza en China la promoción de Galicia, con el foco en el Camino de Santiago

2 minutos

Pekín, 24 abr (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo este viernes un encuentro con representantes del sector turístico chino en el que promocionó Galicia como destino, con especial foco en el Camino de Santiago, que en los últimos años ha registrado un aumento de peregrinos procedentes del país asiático.

Rueda centró su segunda jornada en China en el turismo y la promoción cultural, y durante el evento destacó el Camino de Santiago como «su atractivo más visible», especialmente de cara al Xacobeo 2027.

El jefe del Ejecutivo gallego presentó ante operadores turísticos los principales atractivos de la comunidad, desde su geografía y clima hasta su patrimonio cultural, con referencias a la muralla romana de Lugo, la Torre de Hércules, en A Coruña, y el casco histórico de Santiago de Compostela.

En el centro del evento se encontró el Camino de Santiago, una ruta documentada desde hace siglos que ha visto aumentar el número de peregrinos chinos en los últimos años, al pasar de 700 en 2014 a 4.441 en 2025.

Rueda apuntó que la cifra probablemente sea mayor, ya que solo contabiliza a quienes llegaron al centro de acogida y solicitaron la credencial.

El líder del PP gallego reiteró que, si bien el mercado chino interesa por su extensión y potencial, no se trata de «batir ningún récord de visitantes», sino de subir en número de viajeros de manera natural y atraer un turista de calidad que valore la oferta.

“Creo que los atractivos que podemos ofrecer desde el punto de vista paisajístico, de ambiente, gastronómico, pueden conectar muy bien con lo que busca el turista chino», expresó Rueda, que consideró que existen puntos de unión entre ambas culturas.

El presidente de la Xunta permanecerá en China hasta el sábado en un viaje en el que, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, busca explorar oportunidades de colaboración e inversión que beneficien al tejido productivo gallego.

En el ámbito del turismo, el Ejecutivo autonómico trabaja desde hace tiempo para posicionar Galicia en mercados internacionales como el chino, con especial atención al Camino de Santiago, que en 2025 registró un aumento del 65 % de peregrinos procedentes de este país.

Este mes, el Instituto Cervantes de Pekín presentó un recorrido interactivo inspirado en distintas etapas de la ruta jacobea, con espacios que reproducían algunos de sus hitos simbólicos, que permitieron a los asistentes experimentar de forma lúdica elementos característicos de la peregrinación. EFE

imh/aa/cg

(foto) (video)