Rumania informa de «posibles fragmentos de dron» en su territorio tras un ataque ruso en Ucrania

afp_tickers

2 minutos

El gobierno rumano anunció el martes la presencia de «posibles fragmentos de dron» en su territorio, tras los ataques aéreos rusos contra el puerto ucraniano de Izmail en el Danubio, donde se registró un «gran número de explosiones».

En la noche del lunes al martes, las autoridades rumanas «fueron informadas del impacto en el suelo de un objeto aéreo unos 5 km al sur de la frontera», en el norte de la región de Tulcea, anunció el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

Se emitió un mensaje de alerta para la población local. «Equipos militares se desplazaron al lugar y señalaron la presencia de posibles fragmentos de dron», añadió el ministerio.

Los servicios regionales de emergencia dijeron que recibieron una llamada informando de la posible caída de un objeto y, a su llegada, «los bomberos constataron que el impacto con el suelo no había provocado un incendio», según un comunicado.

En octubre, la Unión Europea denunció «la escalada de Moscú» tras una serie de violaciones del espacio aéreo europeo atribuidas a aparatos rusos.

Además de Rumania y Polonia, fronterizas con Ucrania, Estonia, Dinamarca y Alemania también han señalado al Kremlin de estas incursiones.

Del 20 de octubre al 13 de noviembre, una brigada de la OTAN multiplicó las maniobras para comprobar su capacidad de aumentar rápidamente su presencia en caso de crisis en Rumania.

Estados Unidos anunció una reducción de su presencia militar en el frente oriental de Europa, incluyendo la retirada de cerca de 700 de los 1.700 militares estadounidenses desplegados en Rumania.

En septiembre, el embajador ruso fue convocado tras la intrusión de un dron en este país. En febrero, Bucarest adoptó una ley que permite al país derribar aparatos voladores de ese tipo que violen su espacio aéreo.

