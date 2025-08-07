Rupert Grint (Harry Potter) protagoniza el nuevo videoclip de Ed Sheeran, ‘A Little More’

Londres, 07 ago (EFE).- El actor británico Rupert Grint, más conocido por su papel de Ron Weasley en la saga de películas de ‘Harry Potter’, protagoniza el videoclip de la nueva canción de Ed Sheeran, ‘A Little More’, que se estrenó este jueves.

Pero no es la primera vez que Sheeran colabora con Grint, pues el actor, con el que guarada una cierta semejanza por su cabello pelirrojo, ya le dio vida en el videoclip de ‘Lego House’ en 2011, tal y como recordó el cantante este jueves en redes sociales.

«No había trabajado con Rupert Grint en 14 años desde Lego House, así que no sabía si diría que sí a esta idea. Pero estoy muy feliz de que lo hiciera», afirmó Sheeran.

«Rupert, mi hermano de otra madre, gracias por lanzarte a esto. No existiría si hubieras dicho que no», agregó.

«14 años después», se lee al inicio del videoclip de ‘A Little More’, el cuarto sencillo de su próximo álbum de estudio, ‘Play’, que se estrenará el 12 de septiembre.

En la secuencia, Grint sale de la cárcel tras, supuestamente, cumplir condena por hacerse pasar por el cantante en un concierto y trata de rehacer su vida, pero no puede dejar atrás su obsesión por Sheeran porque ve al músico en todas partes, incluso en su boda.

«Es un vídeo muy divertido y muy loco. El rodaje más largo que he hecho hasta el momento y, definitivamente en el que más cambios de vestuario he tenido», aseguró Sheeran.

¿Yo soy Rupert o Rupert es yo?, escribió asimismo en una publicación en redes sociales donde el cantante y el actor se señalan mutuamente, emulando el meme viral de los dos Spiderman. EFE

