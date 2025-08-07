The Swiss voice in the world since 1935

Rupert Grint (Harry Potter) protagoniza el nuevo videoclip de Ed Sheeran, ‘A Little More’

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 07 ago (EFE).- El actor británico Rupert Grint, más conocido por su papel de Ron Weasley en la saga de películas de ‘Harry Potter’, protagoniza el videoclip de la nueva canción de Ed Sheeran, ‘A Little More’, que se estrenó este jueves.

Pero no es la primera vez que Sheeran colabora con Grint, pues el actor, con el que guarada una cierta semejanza por su cabello pelirrojo, ya le dio vida en el videoclip de ‘Lego House’ en 2011, tal y como recordó el cantante este jueves en redes sociales.

«No había trabajado con Rupert Grint en 14 años desde Lego House, así que no sabía si diría que sí a esta idea. Pero estoy muy feliz de que lo hiciera», afirmó Sheeran.

«Rupert, mi hermano de otra madre, gracias por lanzarte a esto. No existiría si hubieras dicho que no», agregó.

«14 años después», se lee al inicio del videoclip de ‘A Little More’, el cuarto sencillo de su próximo álbum de estudio, ‘Play’, que se estrenará el 12 de septiembre.

En la secuencia, Grint sale de la cárcel tras, supuestamente, cumplir condena por hacerse pasar por el cantante en un concierto y trata de rehacer su vida, pero no puede dejar atrás su obsesión por Sheeran porque ve al músico en todas partes, incluso en su boda.

«Es un vídeo muy divertido y muy loco. El rodaje más largo que he hecho hasta el momento y, definitivamente en el que más cambios de vestuario he tenido», aseguró Sheeran.

¿Yo soy Rupert o Rupert es yo?, escribió asimismo en una publicación en redes sociales donde el cantante y el actor se señalan mutuamente, emulando el meme viral de los dos Spiderman. EFE

rb/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR