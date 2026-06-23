Rusia acusa a EEUU de desviarse de su rol de «mediador imparcial» en la guerra de Ucrania

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Rusia consideró este martes que Estados Unidos ya no pretende ser un «mediador imparcial» en sus esfuerzos por poner fin a la guerra de Ucrania, que se encuentra en su quinto año.

Las conversaciones apadrinadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están congeladas.

Washington ha girado su atención hacia Oriente Medio, donde el 28 de febrero emprendió junto con Israel una ofensiva contra Irán, con quien ahora negocia un acuerdo de paz.

«A juzgar por las acciones de Estados Unidos, parece que están abandonando cualquier pretensión de ser un mediador imparcial, y en su lugar están apostando por incrementar la presión de las sanciones contra Rusia», declaró el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, ante diplomáticos extranjeros en Moscú.

El canciller advirtió también que, con su continuo apoyo militar a Kiev, «Europa se está convirtiendo de nuevo en una amenaza mayúscula para la seguridad y la paz internacionales».

La semana pasada, durante la cumbre del G7 celebrada en Francia, el presidente Donald Trump avisó de que podría restablecer «pronto» las sanciones al petróleo ruso, una importante fuente de ingresos para Moscú.

Estados Unidos había suspendido algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán. Pero en el marco de sus negociaciones, Washington anunció una suspensión, por dos meses, de sus sanciones al petróleo iraní.

Los líderes del G7, incluido el estadounidense, acordaron en la cumbre incrementar las entregas de material de defensa aérea a Ucrania, así como aumentar la presión contra la «economía de guerra» rusa, a golpe de sanciones.

«Están aumentando sus presupuestos militares, sus presupuestos para atacar. Al mismo tiempo, para justificar esos gastos y la militarización radical de sus Estados, los dirigentes de los países de la OTAN y la UE recurren, como antes, a declaraciones mentirosas sobre la supuesta amenaza militar rusa», dijo a su vez el presidente Vladimir Putin, en un acto en el Kremlin ante licenciados de escuelas militares.

El mandatario se refirió a los recientes ataques ucranianos con drones contra Rusia. La semana pasada, Kiev logró incendiar una importante refinería moscovita.

Según Putin, esos ataques buscan «perturbar la sociedad» rusa y crear «incertidumbre respecto a las acciones de las fuerzas armadas rusas», desviando la atención de la línea del frente.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha tratado de empujar a ambas partes a una negociación de paz.

Pero los avances han sido mínimos. Kiev se niega a ceder territorio en la zona oriental del Donbás, como exige Rusia, y Moscú mantiene sus posiciones de máximos. Las hostilidades entre ambos vecinos son permanentes.

bur/avl/an