Rusia acusa a Ucrania de amenazar a los funcionarios que quieren bloquear internet

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Moscú, 24 abr (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia acusó hoy a Ucrania de amenazar a los altos cargos del regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, que intenta bloquear internet supuestamente por motivos de seguridad.

Según el comunicado, los servicios secretos enemigos buscarían impedir que Rusia garantice la seguridad «en el espacio informativo», lo que incluye -añadió- «el bloqueo de la red de mensajería Telegram».

Las actividades subversivas ucranianas incluirían «amenazas de muerte» y también «ataques armados, acciones extremistas» y preparativos de «atentados terroristas».

De hecho, el FSB dijo haber frustrado el 18 de abril un atentado contra uno de los jefes de Roskomnadzor, organismo muy criticado por los propios rusos por la ralentización de internet.

Con ese fin, los agentes ucranianos habrían preparado un coche bomba, pero sus planes fueron abortados con la detención de siete personas en Moscú y otras tres regiones rusas que habían sido reclutadas por Telegram.

En el caso de un residente en Moscú de poco más de veinte años se resistió a la detención utilizando un arma de fuego, pero -según la nota oficial- «fue neutralizado».

En la operación se requisaron un kilo de explosivos, una granada, varias armas y simbología neonazi y de grupos armados ucranianos, incluido instrucciones para entrar en organizaciones terroristas proscritas en Rusia.

También fue apresada una joven que admitió, según el FSB, haberse convertido en la administradora del grupo donde se preparaba el atentado contra un subdirector de Roskomnadzor.

El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió el jueves las restricciones del internet móvil en las grandes ciudades por motivos de seguridad, pese a que esas medidas son criticadas por la mayoría de sus habitantes.

«Por supuesto, si eso (los cortes) está relacionado con el trabajo operativo para prevenir atentados terroristas, y sabemos que, lamentablemente, a veces se nos escapan algunos, garantizar la seguridad de la gente siempre será una prioridad», dijo durante una reunión gubernamental transmitida en directo por la televisión.

En una de sus escasas declaraciones sobre este asunto, Putin admitió «algunos problemas» en el funcionamiento de internet en ciudades como Moscú o San Petersburgo y llamó a desarrollar un «mecanismo que garantice el funcionamiento ininterrumpido de los servicios vitales».

Con todo subrayó que «si se informa con antelación al público, eso puede perjudicar el trabajo operativo» de la policía, ya que -adujo- «los criminales también lo oyen y lo ven todo».

Los analistas consideran que las fuerzas de seguridad han cometido un grave error con internet, lo que ha provocado el mayor desplome de los índices de popularidad del presidente desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Según la prensa independiente y oficial, desde la Administración presidencial a los diputados, empresarios, blogueros y militares, todos están descontentos con la ralentización de internet, que ha costado grandes pérdidas a la economía nacional.

Todos los partidos políticos han criticado estas medidas, que incluyen el bloqueo de redes sociales como Telegram, con la excepción de Rusia Unida -el partido del Kremlin-, que tiene ahora, según los sondeos, una intención de voto por debajo del 30 % a menos de cinco meses para las elecciones parlamentarias.

En cambio, el FSB insistió hoy en que los servicios secretos ucranianos utilizan internet para animar a muchos jóvenes rusos a cometer actividades criminales, lo que incluye ataques violentos en centros escolares, tendencia que psicólogos vinculan con el culto a la violencia que ha florecido en este país desde el comienzo de la guerra en Ucrania hace más de cuatro años. EFE

mos/ah