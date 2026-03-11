Rusia acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque contra una fábrica de microchips
Moscú, 11 mar (EFE).- El Kremlin acusó hoy al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow perpetrado anoche contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk, donde murieron seis personas y cerca de medio centenar resultaron heridas.
«Es evidente que el lanzamiento de estos misiles no es posible sin (la participación de) los especialistas británicos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE
