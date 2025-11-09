Rusia asegura que ha frustrado nuevos intentos ucranianos de romper el cerco de Pokrovsk

1 minuto

Moscú, 9 nov (EFE).- Las tropas rusas frustraron durante la pasada jornada una quincena de intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de romper el cerco de sus efectivos en la ciudad de Pokrovsk y sus alrededores (región de Donetsk), informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, las fuerzas rusas desbarataron siete ataques enemigos en dirección a Pokrovsk desde la localidad de Gríshino, al noroeste de la ciudad asediada.

Además, añadió el mando militar, las tropas rusas frustraron ocho intentos del enemigo de romper el cerco desde dentro en dirección hacia el norte.

«Tres militares de la 32ª brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron capturados prisioneros», se subraya en el parte.

Defensa indicó que unidades del 51º ejército continuaron acciones ofensivas en Dmítrov (Mirnograd para Ucrania), ciudad satélite de Pokrovsk, al este.

Según los militares rusos, solo en Pokrovsk y Mirnograd Ucrania perdió 275 efectivos en las últimas 24 horas.

El 26 de octubre pasado el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que su Ejército había rodeado a medio centenar de batallones enemigos (unos 10.500 hombres) junto a Pokrovsk y Kúpiansk, ciudad situada en la región de Járkov.

Rusia asegura que sus tropas eliminan paulatinamente los focos de resistencia en ambas ciudades, donde según Defensa se combate calle por calle, y ha llamado a las autoridades ucranianas a ordenar la rendición de sus fuerzas. EFE

mos/ah