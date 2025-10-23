Rusia asegura que sus demandas en Ucrania son el «punto de partida» para diálogo con EEUU

2 minutos

Moscú, 23 oct (EFE).- La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, aseguró este jueves que las demandas iniciales de Moscú para poner solución a la guerra de Ucrania son el punto de partida para el diálogo con EE.UU y otros países.

«Queremos confirmar que la Federación de Rusia, al referirse a la solución política y diplomática del conflicto ucraniano, mantiene la convicción de que no hay ninguna alternativa antes que alcanzar los objetivos de la operación militar especial (guerra de Ucrania), declarados todavía en febrero de 2022», declaró la diplomática.

De este modo, para Rusia «este es el punto de partida» para el «diálogo con Estados Unidos, así como con otros países interesados que buscan contribuir de forma constructiva a la solución».

Entre las exigencias, Zajárova enumeró: «garantizar de forma fiable el estatus neutral, no alineado y libre de armas nucleares de Ucrania; su desmilitarización y desnazificación; crear garantías sólidas para los derechos y libertades de la población rusoparlante; y la actividad libre de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana».

Además, la portavoz declaró que su país está tomando en consideración las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, para continuar con los contactos con el país americano y aseguró que Rusia «está dispuesta a proseguir los contactos (…) en cumplimiento con los acuerdos alcanzados durante la conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y EE.UU. el 16 de octubre».

Aún así, Rusia espera que Washington siga compartiendo «sus consideraciones y motivos sobre las medidas que se están tomando».

El día anterior, el presidente estadounidense anunció que la reunión prevista con el líder ruso Vladímir Putin en Budapest había sido cancelada, pero que podría celebrarse «en el futuro».

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció posteriormente que la administración de Washington estaba dispuesta a reunirse con funcionarios rusos si dichos contactos facilitaban la resolución del conflicto en Ucrania.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, Rusia se ha mostrado abierta para llevar a cabo negociaciones para acordar una paz en Ucrania, a la vez que ha culpado a Kiev de ralentizarlas.

Sin embargo, en la práctica, Moscú ha dilatado el proceso de negociación y se ha mantenido inamovible en sus exigencias maximalistas.EFE

mos/cg