Rusia ataca Ucrania de noche con 109 drones y bombardea Kiev por la mañana

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Kiev, 24 abr (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche y la madrugada de hoy un total de 109 drones de larga distancia y dos misiles balísticos contra Ucrania de los que las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 96.

Dos misiles y diez drones no pudieron ser interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Las defensas aéreas ucranianas volvieron a activarse durante la mañana en Kiev al lanzar las fuerzas rusas una nueva oleada de drones contra varias regiones de Ucrania.

Dos personas murieron en la ciudad portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania, como consecuencia del ataque ruso de la madrugada, que provocó daños en edificios residenciales y en un barco civil. Otras catorce personas resultaron heridas, según el parte del ataque ofrecido por el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper.

Otros dos civiles han muerto en la ciudad de Jersón del sur de Ucrania a causa de ataques rusos con drones de corta distancia, según han informado las autoridades regionales. EFE

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