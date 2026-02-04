Rusia aumentó en 2025 los ataques contra objetivos civiles en Ucrania

Moscú, 4 feb (EFE).- El ejército ruso incrementó el pasado año los ataques contra objetivos civiles en Ucrania, para lo que empleó bombas y drones de asalto, acciones que podrían constituir «crímenes de guerra», según el último informe de Human Rights Watch (HRW).

«En 2025 el empleo de armas explosivas en zonas pobladas contribuyó a un incremento del 31 % de las víctimas civiles en comparación con 2024», señala.

HRW, organización que ha sido declarada indeseable en Rusia, destacó que julio de 2025 fue el mes más sangriento en tres años de conflicto con 286 muertos y 1.388 heridos.

Al respecto, recordó la muerte de 39 personas en un edificio de viviendas en Ternopil; de más de una treintena en un ataque combinado contra Kiev y de 25 personas en un bombardeo aéreo en la región de Donetsk.

Los drones habrían sesgado las vidas de al menos 514 civiles entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud estimó en 577 los ataques contra infraestructura y personal sanitario el pasado año, para un total de 2.665 desde el comienzo de la campaña militar rusa.

HRW denuncia la tortura sistemática de prisioneros de guerra -más de 8.000 siguen retenidos por Rusia- y ucranianos comunes y corrientes, comportamiento que considera producto de «una política estatal coordinada».

Según la Fiscalía ucraniana, las tropas rusas han ejecutado sumariamente a 268 prisioneros ucranianos desde 2022, de los que la ONU ha verificado 36 ajusticiamientos entre diciembre de 2024 y mayo de 2025.

Además, el informe denuncia la campaña forzosa de regularización en los territorios ocupados por Rusia bajo amenaza de deportación; la expropiación masiva de propiedades; la imposición del ruso como única lengua en la educación y el adoctrinamiento patriótico de los niños.

El Kremlin incrementa la represión de la disidencia

Mientras, en el plano político ruso, HRW denuncia una intensificación de la represión de todo atisbo de disenso, tanto dentro del país como en el exilio.

El número de presos políticos en Rusia aumentó de 805 a 1.217 -108 mujeres- desde finales de 2024, según la organización de derechos humanos Memorial, Nobel de la Paz en 2022.

Un total de 692 personas han sido procesadas por difundir información falsa o desacreditar al Ejército entre el comienzo de la guerra y septiembre pasado.

Además, 1.299 rusos, de los que 373 siguen entre rejas, han sido procesados por oponerse a la campaña militar, que cumplirá cuatro años el 24 de febrero.

Rusia endureció con la aprobación de leyes draconianas la persecución en los últimos doce meses de aquellos ciudadanos catalogados como ‘agentes extranjeros’ y de aquellas organizaciones consideradas ‘indeseables’.

En particular, la Justicia rusa condenó a cinco años de cárcel a Grigori Melkoniants, jefe del principal observador de elecciones en este país, Golos, grupo muy crítico con la limpieza de los procesos electorales en Rusia.

Los tribunales también aumentaron notablemente los casos criminales por extremismo y terrorismo, y bloquearon más de 25.000 páginas y enlaces, según Roskomsvoboda.

Además, las autoridades redoblaron la campaña contra la comunidad homosexual, el aborto y el movimiento que promueve que las mujeres no tengan hijos.

HRW denunció los abusos cometidos por las autoridades chechenas bajo el mando de Ramzán Kadírov y los excesos policiales contra los inmigrantes, especialmente los centroasiáticos. El informe cifra en 276 los actos de violencia por xenofobia en el último año.EFE

