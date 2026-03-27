Rusia cita al embajador checo tras ataque con cócteles molotov a centro cultural en Praga

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Moscú, 27 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este viernes al embajador checo en Moscú, Daniel Kostoval, por un ataque con cócteles molotov contra un centro cultural ruso en Praga.

«Al diplomático se le presentó una enérgica protesta en relación con el ataque», dijo la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, en un comunicado, en el que agregó que Moscú expresó su profunda preocupación por el incidente y exigió investigarlo.

«Exigimos que la parte checa lleve a cabo una investigación rápida y competente sobre este crimen, encuentre y castigue a los responsables y tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las misiones rusas en Praga», señaló Zajárova.

El Centro Ruso de la Ciencia y la Cultura en Praga, conocido como la ‘Casa Rusa’, sufrió un ataque con cócteles molotov, sin que se produjeran víctimas ni daños importantes, informó este viernes en la red social X la Policía checa, que aún no ha detenido a los autores.

El director del centro, que hoy acogía los últimos eventos de las Jornadas de la Cultura Rusa, comunicó que alguien había lanzado seis cócteles molotov contra las ventanas de la biblioteca del centro, situado en el barrio residencial capitalino de Bubenec, y tres de ellos explotaron. EFE

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