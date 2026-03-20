Rusia cita al embajador de Israel por ataque a periodistas del canal RT en el Líbano

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Moscú, 20 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó hoy al embajador de Israel en Moscú, Oded Joseph, tras el ataque israelí contra dos periodistas de la cadena rusa RT que tuvo lugar el jueves en el Líbano.

Según medios rusos, el diplomático israelí arribó a la sede de la diplomacia rusa, donde permaneció durante una media hora y posteriormente se marchó, sin hacer declaraciones a la prensa.

RT informó este jueves de que dos de sus trabajadores resultaron heridos como consecuencia de un ataque con misiles de Israel en el Líbano.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, condenó el incidente, al señalar que «muchos periodistas resultan heridos o muertos durante el ejercicio de sus labores periodísticas. Esto es inaceptable».

Los heridos son el corresponsal jefe de RT en el país árabe y su cámara. El ataque tuvo lugar en un puente, cerca de una base militar en el sur del país, donde los periodistas estaban grabando un reportaje.

Las imágenes de un misil explotando a las espaldas de los periodistas se hizo viral en internet.

El Ejército israelí afirmó este jueves por la mañana haber matado en las últimas 24 horas a una veintena de supuestos miembros del grupo chií Hizbulá en el Líbano, país que bombardea a diario y donde mantiene una operación terrestre en el sur de su territorio.

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hizbulá, el pasado 2 de marzo, casi mil personas han fallecido en el Líbano por los ataques israelíes, 116 de ellas niños, según el Ministerio de Salud Pública libanés.

Rusia ha condenado desde el principio los bombardeos de EE.UU. e Israel, especialmente contra Irán, ataques que tachó de «agresión».EFE

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