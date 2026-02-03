Rusia condena en ausencia a 14 años de cárcel a italiano que combatió en filas ucranianas

Moscú, 3 feb (EFE).- La Justicia rusa condenó este martes en ausencia a 14 años de cárcel al ciudadano italiano Kevin Chiappalone, acusado de combatir en el bando ucraniano en calidad de mercenario, informaron fuentes oficiales.

Según el fallo, citado por la agencia TASS, Chiappalone, de 23 años, llegó a Ucrania en abril de 2022 y se sumó a la Legión Internacional.

El italiano recibió entrenamiento militar y participó en combates hasta febrero de 2023 a cambio de una compensación monetaria equivalente a más de 590.000 rublos, es decir unos 7.700 dólares.

La Fiscalía rusa también pidió condenar en ausencia a un combatiente sueco de las fuerzas ucranianas, quien cobró, según la acusación, más de 3,4 millones de rublos (unos 44.000 dólares) por participar en combates contra el ejército ruso entre 2022 y 2025.

Ambos fueron declarados por Rusia en búsqueda y captura.EFE

