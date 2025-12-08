Rusia declara terrorista a Congreso de Diputados Populares, encabezado por opositor ruso

Moscú, 8 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Rusia declaró hoy terrorista e ilegalizó a la organización Congreso de Diputados Populares, creada en Polonia por el exdiputado y opositor Iliá Ponomariov, también coordinador político de la Legión Libertad para Rusia, batallón integrado por rusos que combaten a favor de Ucrania.

Según la agencia rusa Interfax, el juez Oleg Nefédov decidió durante la sesión celebrada este lunes a puertas cerradas «satisfacer la demanda presentada por la Fiscalía General» y su entrada inmediata en vigor.

La Fiscalía General presentó su demanda a fines de octubre pasado al señalar que esta organización «se promueve como el nuevo Gobierno de Rusia en el exilio» y «su objetivo es el cambio por la fuerza del poder en Rusia».

«El Congreso efectúa periódicamente ‘sesiones’ en las que aprueban documentos anticonstitucionales. Los tribunales rusos han dictado sentencias en base a causas penales o delitos terroristas en contra de los organizadores y militantes de la organización», indicó la fiscalía.

Congreso de Diputados Populares (Kongres Deputowanych Ludowych, anteriormente declarado indeseable en Rusia) fue fundado por Ponomariov en Polonia en 2022.

Rusia ha sentenciado en ausencia al exdiputado por alentar el terrorismo y difundir informaciones falsas sobre el Ejército ruso y le declaró ‘agente extranjero’

Además, en febrero de 2025 el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) incoó una causa penal en su contra por intento de tomar el poder por la fuerza y crear una organización terrorista.

La Legión para la Libertad de Rusia, junto a otros grupos de voluntarios rusos como el Cuerpo de Voluntarios Rusos y el Batallón Siberiano, protagonizó incursiones en las regiones fronterizas de Bélgorod y Kursk en marzo de 2024, durante la campaña presidencial rusa.

El Kremlin las considera organizaciones terroristas y el presidente, Vladímir Putin, ha ordenado a los servicios de seguridad que persigan a sus miembros «sin plazo de prescripción».EFE

