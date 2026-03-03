The Swiss voice in the world since 1935
Rusia derriba 16 drones ucranianos sobre tres regiones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 3 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 16 drones ucranianos sobre tres regiones rusas, la mitad de ellos sobre la anexionada península de Crimea, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 16 drones ucranianos de ala fija», señaló el mando castrense ruso en su canal de Telegram.

Además de Crimea, las fuerzas rusas derribaron otros cinco drones sobre la región fronteriza de Bélgorod y otros tres sobre Astracán.

El ataque de este martes fue significativamente menor que el de la víspera, cuando fueron neutralizados 172 drones, la mayoría sobre el mar Negro y la sureña región de Krasnodar.

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo. EFE

mos/llb

