Rusia derriba 33 drones ucranianos sobre ocho de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 22 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 33 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, ocho de los aparatos abatidos la pasada noche fueron interceptados y destruidos sobre el territorio de la región de Briansk.

El mando militar ruso indicó que tres drones fueron derribados sobre el territorio de Crimea y otros siete, sobre las aguas de los mares Negro y de Azov, que bañan la península anexionada por Moscú en 2014.

Los demás aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la regiones de Leningrado (cuatro), Rostov (tres), Pskov (tres), Nóvgorod (dos), Oriol (uno) Tver (uno) y Tula (uno).

Debido a los ataques ucranianos con drones de anoche los aeropuertos de ochos ciudades rusas, principalmente en el suroeste del país suspendieron temporalmente sus operaciones, que reanudaron una vez que cesó la amenaza para la seguridad de los vuelos

Desde agosto pasado, Ucrania ha redoblado sus incursiones aéreas contra las infraestructuras petroleras y gasísticas de Rusia con el propósito de mermar sus capacidades de suministro de combustibles y sus ingresos por la exportación de estos. EFE

