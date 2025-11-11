Rusia derriba 37 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 11 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 37 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones del país y la anexionada Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, diez de los drones abatidos anoche fueron interceptados y destruidos sobre Crimea y otros tres sobre las aguas del mar Negro, que baña la península anexionada por Moscú en 2014.

Los demás aparatos no tripulados fueron derribados en la regiones de Sarátov (ocho), Oriol (siete) Lípetsk (tres), Rostov (tres), Briansk (uno), Vorónezh (uno) y Kaluga (uno).

En la ciudad de Sarátov, capital de la región homónima, una mujer resultó herida a causa del ataque con drones, que rompió varias ventanas en uno de los distritos de la ciudad.

«Hay una mujer herida. Fue atendida por los médicos, pero no se requirió su hospitalización», escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región de Sarátov, Román Busarguin.

Debido al ataque con drones, los aeropuertos de cinco ciudades rusas, entre ellas Volgogrado (antigua Stalingrado), suspendieron temporalmente sus operaciones para garatizar la seguridad de los vuelos.

El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. EFE

