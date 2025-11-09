Rusia derriba 44 drones ucranianos sobre dos de sus regiones

1 minuto

Moscú, 9 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 44 drones ucranianos de ala fija sobre dos regiones del país, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Durante la pasada noche, desde las 23:00 del 8 de noviembre hasta las 07:00 hora de Moscú (GMT+3) del 9 de noviembre, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 44 aparatos no tripulados ucranianos de ala fija», se afirma en el parte castrense.

El mando militar ruso precisó que 43 drones fueron abatidos en la región de Briansk y el restante, sobre la de Rostov, ambas entidades fronterizas con Ucrania.

El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. EFE

