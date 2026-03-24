Rusia derriba 55 drones ucranianos en ocho regiones del país y la península de Crimea

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Moscú, 24 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 55 drones ucranianos en ocho regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

«Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 55 drones ucranianos de ala fija», reza la nota del Ministerio de Defensa publicada en su canal de Telegram.

Las regiones afectadas por los ataques fueron Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk y la región de Moscú.

También se interceptaron drones sobrevolando la península de Crimea y el mar Negro.

El Ministerio de Defensa dejó de comunicar recientemente el número de drones derribados en concreto en cada región.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, comunicó que se derribaron varios drones que tenían por objetivo la capital rusa.

Por su parte, el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó de que un civil resultó herido a causa de uno de los ataques.

«En la aldea de Zamostie, distrito de Graivoron, un civil resultó herido como consecuencia del ataque de un dron ucraniano contra un automóvil», señaló a través de Telegram.

En la misma franja horaria del lunes, Defensa informó haber derribado 249 drones ucranianos.EFE

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